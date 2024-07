Bill Clinton diz que "violência não tem lugar na América"

O ex-presidente do Estados Unidos, Bill Clinton, repudiou o atentado contra Donald Trump, candidato do partido Republicano nas eleições do país. Trump foi vítima de um atentado a tiros neste sábado (13), durante comício eleitoral.

De acordo com a imprensa norte-americana, duas pessoas foram mortas no público e o atirador foi abatido pelas autoridades. Ele estaria em cima de um telhado quando atirou contra Trump e a multidão. Em manifestação pelas redes sociais, Clinton afirmou que a violência não pode ser tolerada e disse feliz por Trump estar vivo.

"A violência não tem lugar na América, especialmente no nosso processo político. Hillary e eu estamos gratos pelo Presidente Trump estar seguro, com o coração partido por todos os afetados pelo ataque no comício de hoje na Pensilvânia e gratos pela ação rápida do Serviço Secreto dos EUA", escreveu.

Hillary Clinton, citada por Bill na postagem, concorreu com Trump nas eleições de 2016, sendo derrotada em razão do número de delegados nos estados. O atirador que efetuou os disparos contra Trump foi atingido minutos depois pelo serviço secreto.

O candidato foi ferido de raspão no rosto, mas deixou o local consciente, protegido por agentes que estavam encarregados de sua segurança.