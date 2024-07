As imagens do atentado a Trump em comício na Pensilvânia

Donald Trump foi levado às pressas para fora do palco durante um comício em Butler, na Pensilvânia, depois que um homem abriu fogo a partir de um prédio.

O candidato republicano à Presidência caiu no chão e foi visto com sangue do lado direito do rosto. Mais tarde ele afirmou que ouviu o zumbido de uma bala que atravessou sua orelha.

Enquanto o palco era invadido por agentes do serviço secreto, ele ergueu a mão em punho e foi escoltado para fora.

Os participantes do comício caíram no chão quando o tiro foi disparado, e alguns fugiram dali.

Uma testemunha disse à BBC que viu um homem com um rifle no telhado de um prédio momentos antes de Trump ser baleado.