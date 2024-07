Imagens mostram pânico de espectadores após tiros em comício de Trump

O republicano cai atingido por um tiro de raspão - (crédito: Getty Images via AFP)

O comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia neste sábado (13/7) virou um cenário de terror após ataque de um atirador que deixou um espectador morto e outro gravemente ferido. Trump foi atingido de raspão na orelha direita.

O ex-presidente dos Estados Unidos deu detalhes do momento do atentado em postagem em sua rede social, Truth Social. "Eu soube imediatamente que algo estava errado porque ouvi um som de zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele", disse Trump. "É impressionante que um ato como esse possa acontecer em nosso país", completou o candidato à presidência.

Veja o vídeo do momento exato dos tiros:







Na mensagem, Trump ainda agradeceu ao Serviço Secreto dos EUA e às autoridades pela "rápida resposta ao tiroteio". "Quero estender minhas condolências à família da pessoa morta no comício, e também à de outra que ficou gravemente ferida", escreveu. Segundo ele, nada se sabe sobre o atirador.

Chefes de Estado de todo o mundo prestaram solidariedade a Trump, incluindo o presidente Lula e o atual presidente dos Estados Unidos e principal adversário de Trump, Joe Biden, e de ex-presidente norte-americanos, como Bill Clinton e Barack Obama.

O desespero tomou conta de quem estava no local e muitos se jogaram no chão para se proteger, inclusive Trump.



































Donald Trump realizava um comício em Butler, na Pensilvânia, quando o evento foi interrompido por sons de tiros. Vídeos mostram o momento em que os supostos disparos são ouvidos. Trump levou a mão à orelha e se abaixou em seguida, junto de apoiadores que apareciam ao fundo da gravação. Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa ferida e sobre a que morreu atingida pelos disparos.

O público foi evacuado do local pouco tempo depois. O suspeito de ter efetuado os disparos foi morto, segundo o promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger. O espectador ferido está internado no hospital, em estado grave.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa morta no telhado, indicando que seria o atirador:







Com informações da AFP