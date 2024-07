Elon Musk sobre atentado a Trump: "Lideranças do Serviço Secreto devem renunciar"

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X (também conhecido como Twitter) e da Tesla, comentou o ataque ao ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, ocorrido neste sábado (13/7), em Butler, Pensilvânia. Musk defendeu a demissão dos responsáveis pelo Serviço Secreto dos EUA: "Extrema incompetência ou foi deliberado. De qualquer forma, a liderança da SS deverá renunciar".



Extreme incompetence or it was deliberate. Either way, the SS leadership must resign. https://t.co/0vYGrj6yuH