Biden: "Conversei com Trump noite passada; curta, mas boa conversa"

Biden em pronunciamento neste domingo: "Uma tentativa de assassinato é contrária a tudo o que defendemos, como nação, tudo. Não é quem somos como nação, não é a América, e não podemos permitir que isso aconteça" - (crédito: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a conversa que teve com o ex-presidente Donald Trump, neste sábado (13/7), foi "curta", mas "boa". Ele voltou a condenar a o ato de violência contra o republicano e disse que Trump está se recuperando "bem".

"Ontem à noite, falei com Donald Trump. Estou sinceramente aliviado por ele estar se recuperando bem. Tivemos uma conversa curta e boa", disse Biden, em pronunciamento à nação, neste domingo, 14, sem dar mais detalhes. Há anos, os dois não conversavam diretamente, somente por interlocutores.

Biden voltou a condenar o ataque a Trump. Disse que não há lugar para esse ou qualquer tipo de violência na América. "Uma tentativa de assassinato é contrária a tudo o que defendemos, como nação, tudo. Não é quem somos como nação, não é a América, e não podemos permitir que isso aconteça", disse, acrescentando que os dois lados podem discordar, mas não perder de vista de quem são "como América".

Mais cedo, Biden e a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, tiveram um briefing na Sala de Situação da Casa Branca sobre o ocorrido com autoridades da segurança, da polícia, do Serviço Secreto dos EUA e do FBI.

Esse é o segundo pronunciamento que Biden faz à nação após o atentado contra Trump. Na noite de sábado, o presidente dos EUA também se manifestou, condenando, novamente, a violência política que o republicano sofreu durante comício, na Pensilvânia.

A campanha de Biden suspendeu todas as acusações e anúncios de ataque a Trump após o atentado.