Veterano da guerra do Iraque aponta falhas na segurança de Trump

Em uma postagem na rede social X (também conhecida como Twitter), que já foi visualizada por mais de 10 milhões de pessoas, o veterano da guerra do Iraque Blake Hall detalhou os pontos que viu como falhas da segurança do ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, no atentado ocorrido neste sábado (13/7), em Butler, na Pensilvânia.

"Eu era o oficial de emprego de atiradores de elite do meu batalhão e liderei centenas de missões de combate. Houve grandes falhas de segurança no plano de segurança que permitiram que um atirador atacasse o presidente Trump a cerca de 130m – um tiro fácil", escreveu Hall, que hoje é fundador e o CEO da ID.me, uma empresa voltada para aumentar a confiança em transações digitais.

I was the Sniper Employment Officer for my battalion and led hundreds of combat missions. There were major security lapses in the security plan that allowed a shooter to engage President Trump from ~130 meters - an easy shot. A ???? pic.twitter.com/eim0DzMRw6