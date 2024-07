Trump diz que viajará hoje ao Wisconsin para Convenção Republicana

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump decidiu manter os planos de viagem a Milwaukee, no Estado americano do Wisconsin, onde acontecerá a Convenção Nacional Republicana a partir de amanhã, apesar do atentado ao qual foi alvo ontem. Em publicação na rede social Truth Social, Trump informou que viajará neste domingo, 14, às 16h30 (horário de Brasília).

Trump explicou que, após os "terríveis eventos de ontem", havia escolhido adiar a partida em dois dias. "Mas eu acabei de decidir que não posso permitir que um 'atirador', ou potencial assassino, force uma mudança no cronograma, ou qualquer outra coisa", escreveu.