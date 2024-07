Caça russo afasta avião da Otan em espaço aéreo; veja vídeo

O vídeo de um caça russo afastando um avião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) repercutiu nas redes sociais no final de semana. Não há informações de quando o fato teria ocorrido, mas o registro foi compartilhado há seis dias e já alcançou 3 milhões de visualizações no TikTok.

O vídeo mostra o que seria uma aeronave modelo Su-27 da Força Aérea Russa se aproximando do caça F-15.

Criada durante a Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é uma aliança militar comandada pelas potências do Ocidente. Cabe destacar que um dos estopins para invasão da Rússia ao território ucraniano foi a possível entrada da Ucrânia na Otan.

Veja o vídeo: