Corpos de casal são encontrados boiando no "Cemitério do Atlântico Norte"

De acordo com as autoridades, acredita-se que o bote salva-vidas de 3,3 metros tenha pertencido a uma embarcação maior chamada Theros - (crédito: Freepik/Reprodução)

Dois corpos foram encontrados em um bote salva-vidas na praia de Ilha Sable, conhecida como o "cemitério do Atlântico Norte", na última semana. Segundo a imprensa local, polícia acredita que os corpos encontrados são de uma mulher de 60 anos e de um homem de 70 anos da Colúmbia Britânica.

Leia também: Conheça Ilha no Caribe que será engolida pelo mar até 2050

Segundo informações do jornal CBC, a Polícia Montada Real da Nova Escócia disse, em comunicado à imprensa, que foi notificada, juntamente com o Centro de Coordenação de Resgate Conjunto (JRCC), pela Parks Canada na quarta-feira (10/7) após a embarcação ter sido encontrada.

De acordo com as autoridades, acredita-se que o bote salva-vidas de 3,3 metros tenha pertencido a uma embarcação maior chamada Theros, desaparecido ao JRCC em 18 de junho, após deixar o porto de Halifax em 11 de junho a caminho dos Açore.

A identidade ainda não foi revelada. Porém, de acordo com o CBC, parentes mais próximos foram notificados.

Cemitério do Atlântico Norte

O cemitério do Atlântico Norte é uma ilha conhecida por ser traiçoeira e "atormentar" os navegadores desde que ela foi descoberta, no tempo das caravelas. Ela é localizada cerca de 300 quilômetros da costa da Nova Escócia, no litoral leste do Canadá.

Ao longo dos tempos, diz-se que mais de 350 embarcações desapareceram ou foram misteriosamente destruídas no local. Mas a questão não é tão mística assim: cientistas afirmam que o perigo se dá pela combinação de fatores climáticos e geográficos.

Ela fica na confluência de três poderosas correntes marítimas e na rota de tempestades que assolam na costa atlântica da América do Norte, que ocorrem com nevoeiros e ventos fortes.