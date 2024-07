Autor de atentado nos EUA tinha fotos e agenda de Trump e Biden no celular 

Thomas Matthew Crooks, autor do atentado contra o ex-presidente e candidato à Casa Branca Donald Trump, mantinha fotos do republicano e de Biden no telefone, de acordo com três autoridades americanas.

O histórico de pesquisa nos dispositivos do atirador incluía a data da Convenção Nacional Democrata e dos eventos de Trump. As fontes disseram que os investigadores não têm certeza sobre o significado das buscas.

O telefone de Thomas ainda tinha fotos de líderes do Congresso, como o líder da minoria democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, e o presidente da Casa, o republicano Mike Johson. As informações foram divulgadas pela CNN.

Outras pessoas de todo o espectro político, como Rudy Giuliani, que está sob acusação na Geórgia, e Fani Willis, a promotora pública que o estava processando, também estavam na galeria de Crooks.

Quase todas as imagens pareciam ter sido baixadas da Internet e não estavam acompanhadas de qualquer mensagem com relação às pessoas nas fotos.

No sábado do atentado (13/7), Thomas Crooks disse ao chefe que precisava daquele dia de folga pois "tinha algo para fazer". Ele disse aos colegas que retornaria ao trabalho no domingo.