Biden é diagnosticado com covid-19 e cancela evento de campanha

Imagem mostra Joe Biden durante a Cúpula Vote To Live Property no College of Southern Nevada em Las Vegas, no dia 16 de julho de 2024. - (crédito: Kent Nishimura / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com covid-19, nesta quarta-feira (17/7). O democrata teve que suspender um compromisso de campanha em Las Vegas. De acordo com a Casa Branca, Biden apresenta "sintomas leves" e ficará em isolamento social.

Biden planeja viajar para a casa de férias em Delaware, "onde ele se isolará e continuará a desempenhar todas as suas funções plenamente durante esse período", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em um comunicado.

O diagnóstico do presidente deixou democratas apreensivos, já que ocorreu horas depois da divulgação de uma entrevista em que Biden disse que só repensaria a candidatura em caso de problemas de saúde.

Ao veículo BET, o democrata respondeu um questionamento sobre o que o faria desistir da disputa presidencial. "Se surgisse algum problema médico, se os médicos me dissessem 'você tem tal problema'", respondeu Biden.

Em busca do voto latino

O diagnóstico de covid-19 impediu que Biden completasse um importante evento de campanha, quando falaria com latinos em Las Vegas. Mais de 30 milhões de latinos poderão votar nas eleições, estima o instituto Pew Research Center. Os latinos votaram majoritariamente nos democratas no passado, mas não se trata de um voto monolítico, e a diferença com relação aos republicanos segue se estreitando.

Mesmo sem a participação de Biden, a equipe do presidente divulgou diversas ações para o público. A Casa Branca afirmou que os “sonhadores”, como são chamados os imigrantes que chegaram aos Estados Unidos quando eram criança, serão incluídos no programa federal TRIO, que fornece apoio a estudantes de baixa renda ou com deficiência. Isso beneficiará “aproximadamente 50 mil estudantes a mais” por ano e permitirá que “outros milhares” ingressem em uma universidade, ressaltou em comunicado.

Biden decepcionou muitos latinos ao descumprir sua promessa de conceder cidadania a milhões de pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos há anos. Embora os latinos estejam muito preocupados com o poder aquisitivo, segundo as pesquisas, eles também se interessam pela crise migratória, contra a qual Biden, pressionado pelos republicanos, que o acusam de ineficiência, tomou medidas duras nas últimas semanas.

Com informações da AFP.