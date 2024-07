Neonazista francês é preso suspeito de planejar ataques durante Olimpíadas

Homem de 20 anos planejava ataque nas Olimpíadas de Paris em grupo do Telegram - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

Um neonazista suspeito de planejar ataques durante os Jogos Olímpicos de Paris foi preso pela polícia antiterrorista nesta quarta-feira (17/7), no leste da França.

O homem de 20 anos seria um "ex-antifascista", segundo uma fonte ouvida pelo jornal Le Monde. Ele foi levado sob custódia pela unidade antiterrorista da Polícia Judiciária.

O suspeito teria feito ameaças em um canal do Telegram nomeado "Divisão Ariana Francesa", do qual era administrador.

Conforme a imprensa francesa, o homem é natural da região da Alsácia (nordeste do país). Muito ativo nas redes sociais, ele dirigia o grupo ultranacionalista com o pseudônimo "Panzer" — uma referência aos tanques usados pelo exército alemão na Segunda Guerra.

No Telegram, o homem ameaçou atacar a drag queen Minima Gesté, que participou do revezamento da tocha olímpica em Paris, o que provocou comentários homofóbicos.

O canal no Telegram era um desdobramento do grupo de extrema direita FRDeter, cujos membros trocavam comentários racistas e faziam apologia à violência, de acordo com os jornais franceses.

Gérard Darmanin, ministro do Interior da França, solicitou que esses canais fossem fechados em abril do ano passado. O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por "apologia ao terrorismo, ameaças de morte ou outros crimes, incitação ao ódio ou à violência em particular".

Os Jogos Olímpicos ocorrem em Paris entre 26 de julho a 11 de agosto e terão um amplo esquema de segurança.