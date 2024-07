Episódio dos Simpsons fez 'previsão' sobre Kamala Harris? Veja

Episódio mostrou Lisa Simpson tornando-se a primeira mulher a assumir a presidência dos EUA, vestida com uma roupa parecida com a usada por Kamala na posse de Biden em 2020 - (crédito: Reprodução/Instagram/@kamalaharris e Divulgação/Simpsons)

A possível nomeação de Kamala Harris como candidata democrata para substituir Joe Biden na eleição presidencial de novembro fez com que um episódio do ano 2000 da animação Os Simpsons fosse resgatado.

Em uma cena do episódio Bart to the Future, Lisa Simpson tornou-se a primeira mulher a assumir a presidência dos Estados Unidos. A personagem estava vestida com um terno roxo e um colar de perólas — traje parecido com o que foi escolhido por Kamala para usar na posse de Joe Biden em 2020.

O presidente Biden anunciou a desistência de concorrer à reeleição no domingo (21/7) e apoiou o nome da vice-presidente Kamala Harris para lhe suceder na disputa. Ela também recebeu o apoio do ex-presidente Bill Clinton e de sua esposa Hillary, ex-secretária de Estado.

Kamala, primeira vice-presidente mulher, negra e de origem sul-asiática da história dos Estados Unidos, elogiou o "ato desinteressado e patriótico" de Biden e afirmou que espera "conseguir a indicação" do partido Democrata.

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir a nossa nação para derrotar Donald Trump e a sua agenda extrema do Projeto 2025", disse Kamala Harris.

Previsões dos Simpsons

A animação Os Simpsons já "previu" diversos acontecimentos no Brasil e no mundo. O episódio 16 da 25ª temporada da série, que foi ar em 2014, mostra uma maleta com notas R$ 200 que é oferecida a Homer como suborno, já que o personagem é árbitro da Copa do Mundo no Brasil. A cédula foi lançada no Brasil em setembro de 2020.

Nesse mesmo episódio, os roteiristas também previram a derrota do Brasil para a Alemanha, depois que o atacante principal do time sofreu lesões.

Em 1995, Os Simpsons mostraram Lisa viajando até 2010 com a ajuda de uma vidente. O episódio retratou a personagem conversando com Marge por meio de uma combinação de telefone e televisão, bem com um garoto usando um relógio parecido um smartwatch. Anos depois, as tecnologias exibidas no episódio tornaram-se realidade.