Perfis de Biden e Kamala são atualizados com novo lema

Os perfis pessoais no X (antigo Twitter) do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-presidente Kamala Harris atualizaram os logotipos nesta segunda-feira de manhã (22/7).

No logotipo do perfil de Biden agora está escrito "Harris for president" (Harris para presidente).

No perfil de Kamala é possível ler "Let's WIN this" (Vamos VENCER essa) e igualmente o slogan "Harris para presidente".

Os novos logotipos surgem depois do presidente Joe Biden anunciar no domingo (21/7), por uma carta no X, que não irá mais tentar a reeleição, desistindo da candidatura pelo Partido Democrata.

Leia também: Quais os próximos passos para a escolha de candidato democrata após desistência de Biden

Após o post com a carta de desistência, Biden fez outra postagem declarando apoio à Kamala Harris, sua vice-presidente: "Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano", em tradução livre. Biden também fez um apelo para que os "democratas se unam e derrotem Trump".

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Até domingo, o slogan de campanha das redes sociais de Biden e Harris era "Together, we can finish the job" (Juntos, nós podemos terminar o trabalho), seguido de uma logotipo com destaque para o nome do atual presidente e a url "joebiden.com".

Seguindo a atual url, "kamalaharris.com", é possível acessar uma conta para doar para a campanha da vice-presidente. No topo da página vem escrito "Doe para eleger Kamala Harris".

Leia também: Apoio feminino pode impulsionar possível campanha de Kamala Harris

Apesar do apoio de Biden à Kamala Harris, o nome que irá disputar a eleição pelos Democratas ainda será definido oficialmente na Convenção Nacional do Partido Democrata, que acontece em agosto deste ano.

Pressão para desistência

A pressão para que Biden desistisse aumentou nas últimas semanas depois de várias gafes em discursos e debates, que levantaram dúvidas quanto à capacidade mental e física de Biden governar o país por mais quatro anos. Eleitores, democratas e mesmo celebridades dos EUA, apoiadores de Biden, manifestaram que o atual presidente deveria desistir da candidatura.

"Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato", disse Biden na carta publicada no X no domingo.