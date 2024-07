Mulher desmaia após ser mordida por cavalo da Guarda Real britânica

Uma mulher foi mordida por um cavalo da Guarda Real após tentar tirar foto ao lado do animal em Londres, na Inglaterra, no domingo (21/7). Ao levar a mordida no braço, a turista se afastou rapidamente e desmaiou. Em um dos registros que circulam pelas redes sociais, ela aparece cercada por outras mulheres.

O cavalo estava ao lado de uma placa que avisava sobre o risco de mordidas. "Cuidado. Cavalos podem chutar ou morder. Não toque nas rédeas. Obrigado", dizia a sinalização pendurada na parede.

???????? | A tourist was bitten by a Royal Guard horse while trying to take a photo. The incident occurred when the woman approached the animal too closely during her visit, ignoring a warning sign. #RoyalGuard #London #tourist pic.twitter.com/rvUppYlPE0