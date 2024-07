Anúncio de Biden turbina interesse por Kamala nas redes sociais

O anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retirando-se da disputa à reeleição, e a seguida indicação de sua vice, Kamala Harris, para substituí-lo na disputa contra Donald Trump, no último domingo, movimentou e muito as redes sociais desses protagonistas democratas. Esse histórico 21 de julho mexeu com as métricas de engajamento na redes, provocando registro expressivo crescimento de seguidores e de interações no Instagram e no Facebook de Kamala, principalmente, e Biden.

Levantamento feito pela Ativaweb, especialista em marketing digital, para o Correio mostrou que o anúncio de Biden gerou um pico de atividades nas suas redes e nas de Kamala. Somente no domingo, a vice conquistou 287.998 novos seguidores no Instagram, saltando para 15.467.088. O presidente norte-americano ganhou 198.287 seguidores e alcançou 17.284.853 admiradores nessa plataforma.

Os dados apontam, ainda, que ambos os líderes experimentaram um aumento notável nas curtidas e comentários em suas postagens, refletindo o impacto imediato e a importância do comunicado de Biden. Os números mostram um pico significativo tanto em curtidas quanto em comentários. O aumento está diretamente relacionado ao anúncio de Joe Biden de que ele não será candidato nas próximas eleições.

O anúncio provocou uma grande reação do público, refletida no aumento de interações e no crescimento substancial de novos seguidores. No domingo, as redes de Biden atingiram curtidas médias de 201.937 interações, além de 10.846 comentários médios. Kamala chegou a 125.393 curtidas e 4.393 comentários.

"Apesar de Joe Biden ter taxas de engajamento, curtidas e comentários mais altas, ambos os políticos mostram um aumento na atividade social, indicando uma estratégia de comunicação ativa e efetiva, especialmente em momentos críticos", apresenta o levantamento "Impacto de Eventos Críticos no Engajamento Digital: Análise Comparativa de Joe Biden, Kamala Harris e Donald J. Trump em Julho de 2024".

Atentado a Trump

O estudo faz também uma análise comparativa entre Kamala e Donaldo Trump, alvo de um atentado a tiro no último dia 13. Considerando os dez últimos dias de julho, até esta segunda-feira (22/7), o ex-presidente dos EUA apresenta um aumento notável no seu engajamento nas redes, após o episódio do disparo que quase tira sua vida. Trump, que reúne cerca de 25 milhões de seguidores no Instagram, conquistou 487.911 novos apoiadores nesses últimos dias. Ele tem uma média de comentários de cerca de 8 mil, quase o dobro de Kamala.

Ainda assim, o autor do estudo, o publicitário Alek Maracaja, diz ser muito significativo o alcance da vice-presidente e provável candidata republicada à Casa Branca. "Kamala Harris, ao ganhar 287.998 novos seguidores no Instagram no dia do anúncio, demonstrou uma capacidade notável de mobilizar e atrair atenção em momentos críticos. Seu engajamento, embora inferior ao de Trump, mostra um crescimento significativo e um potencial fortalecimento de sua base digital. A vice-presidente se solidifica como uma figura-chave, não apenas politicamente, mas também como uma líder digitalmente influente, capaz de capturar a imaginação e o apoio do público em períodos de transição", avaliou Maracaja, que também é professor universitário e presidente Associação Brasileira dos Agentes Digitais (Abradi-PB).

"O gráfico de Donald Trump mostra vários picos de atividade ao longo do período analisado, com um aumento notável no final de julho de 2024. Esse aumento é devido a um incidente significativo — o atentado ocorrido em 13 de julho. Esse evento provocou uma reação massiva do público, refletida no aumento das curtidas e comentários, além de um engajamento elevado nas redes sociais", complementa o especialista.

Na avaliação do analista, se Trump continua a se beneficiar nas redes do atentado, a retirada de Biden do páreo representa um momento crucial para Kamala Harris. "Ela parece pronta para assumir um papel de liderança ainda maior, enquanto Trump continua a demonstrar sua habilidade de dominar as narrativas e engajar seus seguidores", pondera Maracaja. "A batalha nas redes sociais reflete a complexidade e a intensidade da política contemporânea, onde cada evento pode alterar significativamente a dinâmica de apoio e engajamento público", finaliza o especialista.