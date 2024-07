Em primeiro comício, Kamala diz que Trump vai trazer "retrocesso" aos EUA

A vice-presidente dos Estados Unidos e provável candidata à Presidência, Kamala Harris, fez o primeiro comício de campanha nesta terça-feira (23/7). Harris aproveitou a situação para criticar o possível adversário, Donald Trump.

"Estamos focados no futuro. O outro, está focado no passado. Trump quer fazer nosso país retroceder", afirmou ela.

O comício foi realizado em West Allis, Wisconsin, um estado chave para decidir a disputa eleitoral do país. Em 2020, Biden ganhou de Trump em Wisconsin por apenas 20 mil votos.

No discurso, Kamala afirmou que vai vencer as eleições e enalteceu o presidente Biden, assim como na fala ao comitê de campanha na segunda-feira (22/7).

Ela novamente chamou Trump de criminoso e disse que, como procuradora-geral da Califórnia entre 2011 e 2017, ela "lidou com muitos criminosos". "Conheço o tipo do Trump", ressaltou.

Harris lembrou a condenação de Trump no caso Stormy Daniels, em que ele foi considerado culpado de fraudar pagamentos feitos à atriz pornô, alegando que eram gastos da campanha de 2016. "Coloco meu histórico à prova contra o dele em qualquer dia da semana", prometeu.

A provável candidata ainda defendeu os direitos reprodutivos das mulheres e prometeu que vai colocar o direito ao aborto na Constituição dos Estados Unidos caso seja eleita. "Acreditamos que as mulheres podem tomar decisões sobre os próprios corpos, e não ter um governo para dizer o que fazer".

Delegados para nomeação

Apesar de ser a provável candidata do partido Democrata, Harris não foi formalmente nomeada como tal. Para um político conseguir a candidatura, ele precisa que no mínimo 1.976 delegados democratas sejam a favor de sua nomeação.

Às 23h horas de segunda-feira, Harris já tinha aprovação de 2.579 delegados, baseado em um levantamento realizado pela Associated Press.

O nome que representará o partido na eleição será anunciado até 7 de agosto, de acordo com o presidente do Comitê Nacional Democrata. Está prevista uma votação virtual com os delegados a partir do dia 1º.