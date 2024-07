Itamaraty condena ataque de Israel que matou 30 palestinos em escola de Gaza

O Palácio do Itamaraty condenou, por meio de nota, o ataque de Israel a uma escola que fica perto de Deir alBalah, cidade no centro de Gaza. O bombardeio resultou na morte de pelo menos 30 palestinos e deixou mais de 100 feridos. Segundo o grupo Hamas, que está em guerra com o governo israelense desde outubro do ano passado, a escola abrigava pessoas desalojadas em decorrência do conflito.

"O governo brasileiro condena o bombardeio, realizado hoje, dia 27, pelo exército israelense, de escola que abrigava deslocados internos do conflito em Gaza — localizada em Deir Al-Balah, no centro da Faixa —, o qual resultou em cerca de 30 mortes e dezenas de feridos entre os quais mulheres e crianças", diz parte da nota do Itamaraty.

Leia também: O que se sabe sobre ataque israelense em escola de Gaza que teria matado 30 pessoas

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que a maioria das vítimas do bombardeio na escola eram crianças.

Em outra parte da nota, o Itamaraty disse que o emprego da força militar de Israel contra a população civil "exorta o pleno respeito aos direitos humanos e ao direito internacional”. “Todas as partes envolvidas no conflito precisam exercer a máxima contenção e se engajarem em conversações que permitam cessar-fogo imediato e duradouro", finalizou.

Confira a íntegra da nota

"O governo brasileiro condena o bombardeio, realizado hoje, dia 27, pelo exército israelense, de escola que abrigava deslocados internos do conflito em Gaza — localizada em Deir Al-Balah, no centro da Faixa —, o qual resultou em cerca de 30 mortes e dezenas de feridos entre os quais mulheres e crianças.

Ao manifestar absoluto repúdio ao emprego de força militar contra a população civil e exortar ao pleno respeito aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário, o Brasil reitera a urgência da implementação da Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e conclama todas as partes envolvidas no conflito a exercerem a máxima contenção e se engajarem em conversações que permitam cessar-fogo imediato e duradouro".