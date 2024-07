Lula comemora medalhas brasileiras em Paris: "Parabéns aos nossos atletas"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, neste domingo (28/7), por meio das redes sociais, as primeiras medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Paris. "Parabéns, aos nossos atletas", escreveu.

O Judô brasileiro trouxe nossa primeira medalha nos Jogos de Paris. William Lima ficou com a medalha de prata. E teve bronze também: Larissa Pimenta e Rayssa Leal no Judô e no Skate. Parabéns aos nossos atletas. ???? — Lula (@LulaOficial) July 28, 2024

O paulista Willian Lima (66kg) faturou a primeira medalha. Para chegar à prata, o paulista de 24 anos passou por quatro adversários. A segunda medalha do dia, de bronze, nas competições para atletas até 52 kg ficou por conta da paulista Larissa Pimenta, na tarde deste domingo (28/7). A brasileira ganhou de Odete Giuffrida no Golden Score e colocou medalha no peito. Conquista é a segunda do judô e do país na atual edição dos Jogos Olímpicos.

Também hoje, Rayssa Leal conquistou a terceira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Em uma final emocionante, a Fadinha conseguiu uma nota altíssima na última manobra e levou o bronze na categoria skate street em Paris.

O ministro do Esporte, André Fufuca, comemorou por meio das redes sociais as premiações.

"A nossa primeira medalha veio aí! Willian Lima é no #Judo. Willian, beneficiário do #BolsaAtleta, conquistou a medalha de prata na categoria 66kg, na decisão contra Hifumi Abe. Parabéns, campeão!", escreveu o ministro.

Larissa Pimenta traz mais uma medalha para o Brasil! Nosso judô é gigante demais

Parabéns, Larissa! OSS ????#judo #Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/savZO5uxL5 — André Fufuca (@andre_fufuca) July 28, 2024