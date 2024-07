Líder da oposição a Maduro é preso; veja vídeo

Freddy Superlano, importante líder da oposição ao governo Nicolás Maduro foi preso na manhã desta terça-feira (30/7). A informação foi divulgada pelo partido Vontade Popular, através das redes sociais.

A publicação diz que o coordenador Político Nacional foi sequestrado. "Alertamos a comunidade internacional sobre uma escalada repressiva da ditadura de Nicolás Maduro contra os ativistas da causa democrática, que exigem pacificamente a publicação dos resultados eleitorais que dão ao nosso presidente eleito o esmagador vencedor."

???? ALERTA NACIONAL E INTERNACIONAL URGENTE:



Alertamos a la comunidad internacional sobre una escalada represiva de la dictadura de Nicolás… pic.twitter.com/9em0Xc0nOS — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) July 30, 2024

Um vídeo divulgado pela imprensa local mostra o momento em que os agentes da segurança venezuelana apreendem Freddy Superlano. Ao ser detido, ele arremessa o celular mas em seguida um dos agentes recupera o aparelho. Confira.

No último domingo, a população venezuelana foi às urnas para a eleição presidencial. Durante a madrugada, o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Nicolás Maduro como vencedor das eleições. A oposição, no entanto, afirma que houve fraude no resultado proclamado e que o vencedor é, na realidade, o embaixador aposentado Edmundo González Urrutia, candidato da coalizão opositora Plataforma Unitária Democrática (PUD). Conforme a oposição, as atas de apuração apontam que Urrutia teve 73% dos votos.

Maduro, por outro lado, informou que os sistemas eleitorais foram alvo de um ataque hacker e as atas ainda não estão disponíveis.

Em meio a tensão política, a população foi às ruas e realiza manifestações em todo país. Segundo a imprensa local, há registro de mortes, mas não há informações oficiais sobre o número de vítimas.

O governo brasileiro ainda não se posicionou reconhecendo ou contestando o resultado das eleições. Em nota, o Itamaraty afirmou que acompanha com atenção a apuração dos votos e emitiu alerta aos brasileiros que estão no país ou querem viajar para Venezuela.