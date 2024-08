Países da UE pressionam Venezuela a publicar atas eleitorais

Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda, Polônia e Portugal pediram neste sábado às autoridades venezuelanas que apresentem "rapidamente todos os registros" das eleições presidenciais naquele país, para "garantir a total transparência" do processo - (crédito: ALEXANDRE LALLEMAND Unsplash )

Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda, Polônia e Portugal pediram neste sábado às autoridades venezuelanas que apresentem "rapidamente todos os registros" das eleições presidenciais naquele país, para "garantir a total transparência" do processo.

Em declaração divulgada pelo governo italiano, os sete países da União Europeia (UE) manifestam preoupação com a situação na Venezuela, onde a oposição denunciou que houve fraude nas eleições, que garantiram um terceiro mandato ao presidente Nicolás Maduro.

"Pedimos às autoridades venezuelanas que publiquem rapidamente todos os registros de votação, para garantir a total transparência e integridade do processo eleitoral. Essa verificação é essencial para reconhecer a vontade do povo venezuelano", manifestaram os sete países europeus.

"Os direitos de todos os venezuelanos, em particular dos líderes políticos, devem ser respeitados durante esse processo. Condenamos veementemente qualquer prisão ou ameaça contra eles", diz o comunicado, ressaltando que as autoridades devem respeitar o "direito ao protesto e à reunião pacífica" do povo venezuelano.

A declaração, de iniciativa de Itália e França, foi emitida no mesmo dia em que milhares de venezuelanos se reuniram em todo o país para se manifestar contra a reeleição de Maduro.