Correio participa de debate sobre geopolítica no Cáucaso

Evento "Geopolítica do Cáucaso: Perspectivas e Desafios da Armênia", realizado no auditório do MASP, em São Paulo - (crédito: Rodrigo Meneghello/UGAB Brasil)

Na última quarta-feira (31/7), o Correio Braziliense esteve representado pelo subeditor de Mundo, Rodrigo Craveiro, no debate "Geopolítica do Cáucaso: Perspectivas e Desafios da Armênia", realizado no auditório do MASP, em São Paulo. Com lotação máxima, o evento foi uma iniciativa da União Geral Armênia de Beneficência (UGAB Brasil) e também reuniu os jornalistas Guga Chacra, homenageado da noite; Betina Anton, editora de Internacional da TV Globo; e Fernando Andrade (CBN); e os historiadores Filipe Figueiredo (Xadrez Verbal) e Heitor Loureiro. Na plateia, além de membros da comunidade armênia, estavam presentes diplomatas e líderes da Igreja Apostólica da Armênia em São Paulo.

Os debatedores abordaram temas como a geopolítica na região do Cáucaso, a cultura e a sociedade da Armênia, o genocídio perpetrado pelo Império Otomano a partir de 1915, e o ataque do Azerbaijão ao enclave de Nagorno-Karabakh (Artsakh). Presidente da UGAB Brasil, Rafael Balukian considerou o evento de 31/7 como "histórico". "Grandes jornalistas e historiadores deram uma verdadeira aula ao público sobre a Armênia e a situação geopolítica no Cáucaso", afirmou. "Como presidente da UGAB, agradeço a todos os painelistas, em especial ao amigo Rodrigo Craveiro que aceitou o convite para estar conosco aqui em São Paulo."

O evento também divulgou o curso "Armênia: política, história e sociedade", em que jornalistas brasileiros são enviados até Yerevan, capital da Armênia, para conhecer a fundo o país e ter um contato mais próximo com seu povo, sua cultura e sua história. Em abril passado, Craveiro fez parte da segunda edição do curso. O debate contou ainda com a presença de Armen Yeganian, embaixador da Armênia no Brasil, que fez um discurso sobre o país situado na Eurásia e as relações com o Brasil. Ao fim da mesa redonda, Guga Chacra recebeu um troféu alusivo ao alfabeto armênio, um reconhecimento aos serviços prestados na divulgação da Armênia e do conflito em Nagorno-Karabakh.