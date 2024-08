O estudante que morreu por 25 minutos após queimadura de sol

O estudante britânico Charlie Vincent, 20 anos, descobriu que tinha cardiomegalia (uma doença cardíaca rara) após “morrer por 25 minutos" durante um procedimento cirúrgico. Inicialmente, Vincent foi ao hospital para tratar graves queimaduras de Sol, mas acabou descobrindo um pneumonia e precisou passar por um procedimento cirúrgico por conta da infecção nos pulmões.

O caso ocorreu em junho em New Hampshire, nos Estados Unidos. À época, o jovem foi para os EUA para trabalhar em um acampamento de verão dando treinamento para crianças. De acordo com a irmã, Emilly Vincent, ele se queimou durante o primeiro treinamento na água, deixando Charlie com queimaduras de segundo grau nas pernas.

Leia também: Transplante de coração em menina de dois anos no ICDF é bem sucedido

O jovem foi levado pelos líderes do acampamento a um hospital próximo. Na instituição hospitalar foi descoberto que Charlie tinha pneumonia e por isso foi encaminhado para uma cirurgia, no intuito de retirar o tecido danificado do pulmão. Durante o procedimento, o jovem sofreu uma parada cardíaca e um pequeno derrame, o que culminou na parada do coração por 25 minutos. Segundo a família, Charlie estava clinicamente morto. A equipe médica o reanimou o transferiu o jovem para o Centro Médico Tufts, em Boston, também nos Estados Unidos. Lá Charlie ficou em coma induzido por cerca de uma semana.

Segundo sua irmã, Emilly Vincent, a origem do problema é uma doença chamada cardiomegalia, que, até então, o jovem desconhecia que tinha. "Felizmente (os médicos) conseguiram trazê-lo de volta, mas seu coração, pulmões, fígado e rins tiveram que ser bombeados por máquinas, o deixando em coma induzido no hospital universitário de Boston", afirmou Emilly ao jornal Mail Online.

Leia também: Estudo mostra que males para o coração se acumulam com o tempo

Coração dilatado

Segundo informações do grupo hospitalar Rede D'Or, "a cardiomegalia é uma condição onde o coração fica maior do que o normal para o tamanho do paciente". A condição também é conhecida de “coração dilatado”.

"A cardiomegalia precisa ser observada com atenção porque, devido a ela, o paciente pode ter todo o sistema circulatório prejudicado, uma vez que o coração não consegue bombear direito o sangue para todo o seu corpo. Com o tempo, o paciente que sofre de cardiomegalia pode vir a desenvolver insuficiência cardíaca", alerta o grupo.