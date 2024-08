Rebeca vence Biles: 5 imagens do solo que ganhou ouro

Rebeca Andrade fez história nesta segunda-feira (5/8), ao superar Simone Biles e ganhar o ouro no solo da ginástica artística.

A paulista de 25 anos se tornou a maior medalhista da história olímpica brasileira com esse ouro. Ao todo, ela já subiu em seis pódios olímpicos.

A medalha histórica em Paris se somou às pratas no salto e no individual geral, além do bronze com a equipe brasileira.

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Rebeca ganhou a prata no individual geral e o ouro no salto.

Com as conquistas em Paris, Rebeca também se tornou a maior medalhista brasileira em uma única edição dos Jogos.

Nesta segunda, a brasileira apresentou mais uma vez a rotina ao som de um remix das músicas End of Time, de Beyoncé, e Movimento da Sanfoninha, de Anitta. Em Tóquio, ela já tinha conquistado o público com o seu Baile de Favela, de MC João.

Veja 5 fotos da apresentação de ouro.

REUTERS/Hannah Mckay

CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

REUTERS/Hannah Mckay

REUTERS/Athit Perawongmetha