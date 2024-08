Ex-chefão do Pentágono: "Humanidade não é a única vida inteligente no Universo"

Um livro que será lançado nesta terça-feira (20/8) promete revelar detalhes da investigação realizada pelo Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em torno dos Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs, na sigla em inglês), anteriormente chamados de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). Em Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFOs (Iminente: por dentro da caçada do Pentágono por OVNIs, em tradução literal), Luis Elizondo, que chefiou o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, compartilha com o público em geral sobre parte do que sabe.

O livro Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFOs (Iminente: por dentro da caçada do Pentágono por OVNIs, em tradução literal) será lançado nesta terça (foto: Reprodução/HarperCollins)

"A humanidade não é, de fato, a única vida inteligente no Universo, e não a espécie alfa", afirmou Elizondo, ao jornal The New York Times, em entrevista publicada na sexta-feira (16/8). No livro, segundo o jornal, o ex-chefão do Pentágono afirma que o programa de recuperação de acidentes de OVNIs de décadas tem operado como um grupo guarda-chuva supersecreto formado por funcionários do governo trabalhando com contratados de defesa e aeroespacial. "Ao longo dos anos, escreveu ele, tecnologia e restos biológicos de origem não humana foram recuperados desses acidentes", detalha o The New York Times.

Luiz Elizondo é um dos nomes mais famosos que falam abertamente sobre UAPs. Ao renunciar ao cargo no Pentágono, em 2017, ele denunciou publicamente o excesso de sigilo, a falta de recursos e a oposição interna que, segundo ele, estavam atrapalhando o esforço na investigações desses fenômenos sem explicação.

Em 2021, com a divulgação de vídeos e relatos de pilotos da Marinha sobre fenômenos aéreos inexplicáveis, Elizondo voltou a ter protagonismo e participou de audiência no Congresso dos EUA em que testemunhou que o governo federal recuperou objetos de origem não humana.