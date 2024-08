"Catástrofe": aumento do nível do mar coloca humanidade em risco, diz ONU

Em Tonga, António Guterres apresentou um relatório que revela uma elevação acelerada do nível do mar na região - (crédito: Tupou Vaipulu/AFP)

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou que o aumento dos níveis do mar pode desencadear uma catástrofe global. A situação ameaça cidades costeiras ao redor do mundo e coloca bilhões de vidas em risco.

"Estou em Tonga para emitir um S.O.S. mundial: salvem nossos mares sobre a rápida elevação dos níveis do mar. Uma catástrofe em escala mundial está colocando em risco este paraíso do Pacífico", declarou Guterres nesta terça-feira (27/8).

Ainda segundo o líder da ONU, sem uma ação climática imediata e coordenada, o futuro das próximas gerações está em perigo, com consequências que vão desde a destruição de comunidades inteiras até danos econômicos incalculáveis.

Guterres apontou que os gases de efeito estufa são o principal fator para a elevação dos níveis do mar. Esse fenômeno é gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis. As ilhas do Pacífico geram menos de 0,02% das emissões globais anuais de CO2, mas está estão expostas às mudanças climáticas.

O relatório divulgado pelo chefe da ONU e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) revela que o nível dos mares subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos em algumas partes do Pacífico.

"As populações, economias e ecossistemas de toda a região sudoeste do Pacífico são muito afetadas pelos efeitos em cascata da mudança climáticas. É cada vez mais evidente que estamos ficando sem tempo para reverter a maré", alertou a secretária-geral da OMM, a argentina Celeste Saulo.