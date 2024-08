Visitantes ficam pendurados em parque de diversão durante tempestade

Um grupo de visitantes de um parque de diversões ficou preso em um brinquedo por quase 10 minutos. Os visitantes estavam no SkyScreamer, pendurados a mais de 70 metros, no parque Six Flags México, na Cidade do México. A brincadeira foi interrompida devido a uma tempestade.

O incidente foi registrado por um dos usuários, que mostrou como as pessoas gritavam de terror durante o evento. Ao site TMZ, o Six Flags México confirmou que o mau tempo causou a parada do SkyScreamer, entre outras atrações que também foram interrompidas durante o temporal.

Um dos passageiros, Omar Hernández Medrano, narrou momentos de terror em entrevista à Fox. "Subimos no brinquedo e, enquanto ele estava em andamento, começou a chover e piorou rapidamente. Como estávamos no alto, com a chuva e o brinquedo em movimento, ele parou e ficamos presos no topo por 10 minutos em chuva forte”, contou.

"Infelizmente, a tempestade se intensificou durante o processo de evacuação, criando alguns momentos desconfortáveis para nossos visitantes. A equipe do parque atendeu todos os visitantes e nenhum incidente foi relatado. O Sky Screamer retomou as operações normais logo depois”, informou o parque em nota.

Segundo os visitantes, a equipe do parque auxiliou os atingidos após o momento registrado e nenhum ferimento foi relatado. As operações foram retomadas após o incidente.