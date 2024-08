Criança de 5 anos morre após encontrar arma dos pais em casa

O americano Brooks Thomas Wilson, de 5 anos, morreu na última quinta-feira (22/8), depois de atirar acidentalmente na própria cabeça com a arma de seus pais. Ele estava brincando no quarto dos genitores, quando encontrou uma pistola 9 mm carregada. O incidente aconteceu em Utah, estado no oeste dos Estados Unidos.

Os pais, Bryan e Kristin Wilson, e um de seus irmãos estavam em casa quando o tiroteio aconteceu, mas não estavam com ele no quarto. Conforme noticiado pelo jornal Daily Mail, ao ouvir o barulho dos disparos, os adultos correram para o local e tentaram reanimar o garoto, enquanto esperavam a chegada de ajuda. O menino morreu em casa.

Segundo a imprensa internacional, a polícia não aponta que houve um crime, já que em Utah, estado onde a família mora, não exige processo para pessoas que deixam armas sem vigilância acessíveis a menores, e também não exige que as armas sejam protegidas. Além de Brooks, a família tem outras três crianças.

Leia também: Luciano Huck deixa hotel às pressas antes de entrevista com Zelensky

"Este incidente de partir o coração nos ensinou lições difíceis, e lamentamos profundamente que tenha acontecido dessa forma. Nossos corações estão despedaçados. Esperamos que a perda de nossa família sirva como um lembrete pungente de quão rápido a vida pode mudar”, disse a família em um comunicado.

A declaração ainda chama o disparo de “uma tragédia inimaginável" que serve como um lembrete para tomar precauções para garantir a segurança das crianças. Os parentes abriram uma vaquinha para "apoiar a família durante esse período”, dizendo que todas as contribuições serão destinadas para cobrir as despesas do funeral.

A família mora em uma cidade com cerca de 14 mil habitantes. "A família obviamente está devastada. Obviamente é um choque para a comunidade. É sempre um bom lembrete de quão rápido as coisas podem acontecer e quão rápido os acidentes podem acontecer", contou um vizinho ao Daily Mail.