Jovem de 22 anos morre durante agachamento com barra em academia

Ariatna Lizeth Mata Esparza desmaiou e caiu repentinamente no chão após levantar muito peso - (crédito: Reprodução/Freepik)

Uma jovem de apenas 22 anos morreu enquanto fazia agachamento com barra em uma academia no México. Ariatna Lizeth Mata Esparza desmaiou e caiu repentinamente no chão após levantar muito peso. Paramédicos foram chamados ao local, mas ao chegarem a jovem estava sem vida.

Autoridades locais informaram que a autópsia descobriu que a causa da morte foi anoxemia, uma condição onde há pouco oxigênio no sangue. O acidente teria sido causado por esforço excessivo. As informações são do portal britânico Daily Mail.

Não se sabe quanto peso Ariatna estava levantando. De acordo com médicos, anoxemia não é comum e pode ser causada por exercícios em grandes altitudes. A jovem estava em Torréon, cidade mexicana que fica a 3.600 pés acima do nível do mar.

Especialistas explicam que, quando as pessoas se exercitam em altitudes elevadas, mais oxigênio é usado do que absorvido, causando aumento na pressão arterial que pode causar a ruptura de um vaso sanguíneo e resultar em uma hemorragia cerebral. A anoxemia também pode aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos, ao aumentar os níveis de moléculas inflamatórias no sangue.

Ariatna estava prestes a se tornar professora de uma creche. Nas redes sociais, a jovem demonstrava ser uma amante dos animais e compartilhava fotos de cães disponíveis para adoção.