Swifties aproveitam influência e fazem mobilização em prol de Kamala Harris

Taylor Swift ainda não se pronunciou sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos, mas uma coalizão de fãs já se mobiliza a favor de Kamala Harris.

No início da tarde desta quarta-feira, o grupo "Swifties for Kamala" (Swifties por Kamala) já havia arrecadado mais de US$ 140 mil (R$ 774 mil na cotação atual) para a campanha da candidata democrata à Presidência nas eleições de novembro, nas quais enfrentará o republicano Donald Trump.

Na véspera, o grupo realizou um evento de arrecadação de fundos, que contou com a participação de cerca de 27 mil fãs, dando início a um esforço para "transformar nosso poder swiftie em poder político", conforme declarou o diretor político do coletivo durante o encontro.

Celebridades como Carole King, junto com senadoras como Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand, participaram do evento virtual.

"Sou uma swiftie e Taylor e eu somos amigas", disse King, a lendária cantora e compositora de sucessos como "I Feel The Earth Move" e "You've Got A Friend".

"Tenho sido ativista política por anos. Fui voluntária, bati de porta em porta, mesmo sendo uma pessoa famosa", relembrou King.

"Eu digo isso porque, se algum de vocês estiver pensando em ser voluntário para bater de porta em porta ou fazer ligações telefônicas, e estiver um pouco nervoso sobre o que pode dizer, por favor, acredite em mim: não há nada a perder e tudo a ganhar."

O grupo "Swifties por Kamala" começou como uma iniciativa nas redes sociais, criada pela usuária e fã Emerald Medrano, horas após o presidente Joe Biden anunciar que não concorreria à reeleição, há pouco mais de um mês.

O esforço rapidamente se espalhou pelas plataformas: a iniciativa conta com mais de 72 mil seguidores na rede social X e cerca de 50 mil no Instagram, embora a megaestrela não esteja afiliada ao grupo.

"Somos uma coalizão de fãs de Taylor Swift comprometidos em proteger a histórica democracia dos Estados Unidos, trabalhando juntos para ajudar candidatos progressistas nas eleições locais e nacionais, incluindo a vice-presidente Kamala Harris como nossa próxima presidente", diz a declaração de missão do grupo em seu site.

O grupo também defende os direitos LGBTQIA+, a liberdade reprodutiva, os direitos dos imigrantes, e pede que o aquecimento global seja levado a sério, além de um "cessar-fogo permanente entre Israel e Hamas".

- "Os Líderes" -

Swift, a megaestrela mundial com centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e uma base de fãs incrivelmente leal, tem um poder de mobilização monumental.

Por muitos anos, a cantora de "All too well" manteve-se afastada da política, até mesmo em 2016, quando Donald Trump ganhou a presidência.

Seu silêncio levou muitos críticos a especularem que ela poderia ser uma republicana "no armário", até 2018, quando quebrou seu silêncio ao apoiar a oponente democrata da ultradireitista Marsha Blackburn no estado do Tennessee.

Embora Blackburn tenha vencido, isso marcou o início de um novo capítulo para Swift: mais tarde, ela explicou que foi aconselhada a se manter fora da política devido ao potencial impacto negativo para sua carreira, especialmente na indústria da música country, que frequentemente é associada ao conservadorismo.

Swift apoiou Biden em 2020 e tem transmitido mensagens pró-LGBTQIA+ por meio de suas músicas e clipes, além de condenar a revogação do direito federal ao aborto pela Suprema Corte dos EUA. Ela também incentivou muitos de seus fãs a se registrarem para votar.

No entanto, a enorme popularidade de Swift também a tornou alvo frequente de desinformação política e teorias da conspiração da direita, muitas vezes alimentadas por inteligência artificial e amplificadas por figuras como Trump.

Mas, de acordo com os organizadores, o objetivo dos fãs não é obter o apoio de Swift para Kamala.

"Não estamos esperando que Taylor mostre seu apoio a Kamala Harris. Estamos fazendo isso independentemente dela, utilizando a plataforma dos swifties como uma forma de engajar as pessoas nas eleições", disse recentemente Rohan Reagan, um dos gestores de redes sociais do grupo, à publicação Cosmopolitan.

O senador democrata Ed Markey expressou seu espanto pelo comprometimento da comunidade swiftie com "a construção de um mundo melhor".

"Este é o momento, este é o lugar", disse ele. "Os swifties são os líderes para que ganhemos essas eleições", assegurou.