Tragédia no escritório: morte súbita choca funcionários de banco

Uma funcionária do banco Well Fargo, no Arizona, nos Estados Unidos, foi encontrada morta em sua baia de trabalho, no último dia 20 de agosto. Denise Prudhomme, de 60 anos, deu entrada na agência bancária quatro dias antes de seus colegas sentirem um cheiro estranho no local.

O último registro de entrada dela no escritório aconteceu às 7h no dia 16. Segundo os portais de notícia locais, os colegas só desconfiaram que havia algo estranho após sentirem um forte odor na agência. Eles chegaram a achar que era um problema de encanamento, mas, momentos depois, encontraram o corpo de Denise.

Segundo o banco, ela se sentava em uma parte mais isolada da agência. O Well Fargo ainda afirmou que está "comprometido com a segurança e o bem-estar de nossa força de trabalho" e revisando os "procedimentos internos após este evento".

A causa da morte de Denise está sendo investigada. No entanto, a polícia disse que não há sinais claros de crime.