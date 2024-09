Molho pesto deixa cinco pessoas hospitalizadas por suspeita de botulismo

Cinco pessoas foram parar na emergência com suspeita de botulismo após consumirem um molho pesto enlatado. O caso ocorreu em Indre-et-Loire, departamento na França a cerca de 250km de Paris, na última terça-feira (9/9).

Segundo a Agência Regional de Saúde, as sobras da refeição contaminada foram enviadas ao Instituto Pasteur para análise. O resultado deve sair na quinta-feira (12/9).

O órgão de saúde afirmou ainda que fez investigações com o produtor do molho, e que “as condições de produção artesanal não permitem garantir a esterilização dos frascos”. Por isso, todos os frascos do produto foram retirados de circulação.

“Dado o tempo de incubação (de algumas horas a alguns dias) e a gravidade da doença, as pessoas que consumiram estes produtos são chamadas a exercer a maior vigilância e a consultar um médico em caso de sintomas (alterações do visão, dificuldade em engolir, boca seca, dificuldade em falar)”, alertou a Agência. O serviço ainda orientou que todas as pessoas que compraram, mas ainda não consumiram, joguem o produto fora.

O que é botulismo?

O botulismo é uma doença bacteriana que atinge o sistema nervoso. A toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum (C botulinum) entra em contato com o organismo por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos mal conservados.

Embora raro, o botulismo é uma doença grave considerada emergência de saúde pública e pode matar se não for tratado corretamente. A doença costuma se manifestar entre 12h e 72h horas após a contaminação. Os principais sintomas são: dificuldade para falar, dificuldade para engolir, fraqueza de longa duração, fadiga, pneumonia por aspiração e infecção e problemas no sistema nervoso em geral.