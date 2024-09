Tiros são disparados perto de Donald Trump na Flórida

Em Los Angeles, Trump acusou a democrata Kama Harris de querer transformar o país em um "campo de refugiados" - (crédito: Getty Images via AFP)

A campanha de Donald Trump informou que ocorreram disparos nas proximidades de estava o ex-presidente e candidato pelo partido Republicano neste domingo (15/9). "O presidente Trump está seguro após disparos em sua proximidade. Não há mais detalhes no momento", afirmou Steven Cheung, porta-voz da campanha, em um comunicado.

Segundo relatos de vários meios de comunicação norte-americanos, Trump estava jogando golfe em West Palm Beach, Flórida, no Clube Internacional de Golfe do qual é dono e que leva seu nome. O campo de golfe fica perto da casa de Trump, localizada em Mar-a-Lago. Ele estava em um dia de pausa na campanha presidencial.

Ainda não há informações sobre quem efetuou os disparos nem se Trump era alvo. Alguns relatos preliminares sugeriram que os tiros foram trocados entre duas pessoas, durante uma disputa nas proximidades do campo de golfe. De acordo com o Washington Post, os disparos ocorreram por volta das 14h, horário local (15h no horário de Brasília).

Tiro na orelha

Há cerca de dois meses, Trump foi alvo de um atentado na Pensilvânia e ficou ferido na orelha. O atirador aproveitou um comício do republicano para atacá-lo. Um apoiador do ex-presidente morreu na ocasião.

O Serviço Secreto dos EUA, responsável pela proteção de presidentes, ex-presidentes e outras autoridades, enfrentou críticas após o incidente na Pensilvânia, o que levou à renúnica da chefe da agência. Pelo menos cinco agentes foram colocados em licença administrativa.

Com informações da AFP

