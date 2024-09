FBI investiga tiros na Flórida como tentativa de assassinato de Trump

Comunicado do FBI declarou, neste domingo (15/9), que disparos próximos ao local onde estava o candidato Donald Trump pode ter sido uma tentativa de assassinato. O republicano jogava golfe no Clube Internacional de Golfe de West Palm Beach, Flórida, por volta de 14h (15h no horário de Brasília), quando ocorreram os tiros. O ex-presidente não ficou ferido.

Relatos preliminares sugeriram que disparos foram originados de uma troca de tiros entre duas pessoas que estavam a cerca de 300 metros de distância do candidato à Casa Branca.

O suspeito dos disparos conseguiu fugir, mas foi encontrado pela polícia após denúncias e foi preso. Segundo informações dadas ao The Washington Post, a agência estadunidense avistou um suspeito com uma arma próximo ao local.

Caso seja constatado que tiros foram direcionados ao ex-presidente, será o segundo atentado contra ele em dois meses. Em 13 de julho, Trump foi atingido por um tiro na orelha durante comício na Pensilvânia.

A adversária de Trump na disputa eleitoral, Kamala Harris, e o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestaram alívio ao saberem que ele está "são e salvo". "A violência não tem lugar" nos Estados Unidos, declarou a vice-presidente Kamala Harris.