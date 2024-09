Explosão de pagers deixa centenas de militantes do Hezbollah feridos

Momento da explosão do pager de um membro do Hezbollah no Líbano - (crédito: Reprodução/Threads)

Mais de mil pagers de militantes da milícia xiita libanesa Hezbollah explodiram, por volta das 15h30 desta terça-feira (9h30 em Brasília), em intervalo de poucos minutos. Os incidentes foram registrados no Líbano e na Síria.

Os hospitais de Beirute foram colocados em alerta máximo para receber os pacientes, e fizeram pedidos por doações de sangue em caráter urgente. Pelo menos mil militantes e operativos do grupo teriam ficado gravamente feridos. Um vídeo divulgado pelas redes sociais mostra um dos aparelhos explodindo no momento em que um dos militantes fazia compras em um mercado. Após a detonação, ele cai no chão e grita, enquanto as pessoas correm.

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não comentou as explosões, mas o Hezbollah acusou diretamente Israel pelo suposto atentado, considerado uma das maiores violações de segurança da milícia na história. Entre os feridos, está o embaixador do Irã no Líbano, Mojtaba Amani. O Hezbollah teria adquirido os aparelhos há poucos meses.