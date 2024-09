Quatro brasileiros morrem após acidente de carro na França

Três dos quatro homens que foram vítimas do acidente atuavam no setor da construção civil na França - (crédito: Reprodução/Facebook/@Benoit Vuillemin)

Quatro brasileiros morreram na madrugada desta segunda-feira (16/9) após acidente de carro no leste da França. Conforme anunciaram autoridades locais, o veículo percorria uma via secundária a 180 Km/h. A polícia abriu uma investigação para determinar as causas exatas do acidente.



A tragédia ocorreu na madrugada desta segunda-feira (noite de domingo, no Brasil) próximo a cidade de Saône, onde as vítimas moravam. Ela tinham idades entre 32 e 54 anos. Três dos quatro homens que foram vítimas do acidente atuavam no setor da construção civil. O mais novo, que chegou à França há pouco tempo, estava em busca de emprego.

De acordo com o promotor Étienne Manteaux, o motorista "perdeu o controle" e o veículo, um Volkswagen Passat que estava em alta velocidade colidiu com uma árvore. Ele acrescentou que o motor do veículo foi ejetado e o medidor de velocidade permaneceu "bloqueado em 180 km/h", em uma estrada com limite de 50 km/h.

O prefeito de Saône, Benoît Vuillemin, informou que as vítimas residiam a apenas 200 metros do local do acidente, "junto com a esposa e o filho de um deles". Ele destacou que esses homens estavam "bem assimilados" à comunidade de 3.000 habitantes, "participavam de clubes esportivos" e que "uma criança estava matriculada na escola", completou.

*Com informações da Agência France-Press