Trump diz que "é tarde demais" para novo debate com Kamala

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse neste sábado (21/9) que "é tarde demais" para um novo debate com sua adversária na eleição de 5 de novembro, a democrata Kamala Harris, que voltou a desafiá-lo para um segundo confronto na TV.

"O problema de organizar outro debate é que é simplesmente tarde demais, a eleição já começou", declarou o candidato republicano em um comício eleitoral na Carolina do Norte, referindo-se à votação pelo correio que já começou em alguns estados.

Depois de um primeiro debate em 10 de setembro, no qual ela foi amplamente vista como tendo dominado a discussão, Kamala desafiou seu oponente novamente neste sábado e convocou um debate na CNN em 23 de outubro. As eleições nos EUA ocorrem em 5 de novembro.

"A vice-presidente Kamala está pronta para outra oportunidade de dividir o palco com Donald Trump", disse a gerente de campanha Jen O'Malley Dillon em um comunicado. "Trump não deveria ter nenhum problema em concordar com esse debate."

No primeiro confronto, na rede ABC, Kamala conseguiu irritar o adversário em algumas questões delicadas: a presença nos comícios dele, seu relacionamento com seus antigos aliados políticos e sua reputação internacional, entre outros. Isso não impediu que Trump afirmasse que venceu o debate e atacasse a imparcialidade dos dois jornalistas da ABC que moderaram o confronto.

Questionada pela AFP neste sábado sobre a possibilidade de um novo debate, a equipe de campanha republicana se referiu aos comentários feitos pelo próprio Trump em meados de setembro.

"Não haverá um terceiro debate", disse o republicano na ocasião, incluindo no relato o debate televisionado em junho com o presidente Joe Biden, então candidato democrata, cujo desempenho catastrófico precipitou sua renúncia para dar lugar a Kamala.

A recusa definitiva de Trump a participar de um novo debate acontece no momento em que alguns estados já começaram a votar, em uma disputa que se anuncia acirrada em sete deles, incluindo a Carolina do Norte, onde Trump discursou hoje para uma multidão na cidade de Wilmington, atrás de um vidro blindado.

O candidato republicano enfatizou a retórica de linha dura contra os imigrantes na qual baseou sua campanha, voltando a afirmar que eles "atacam cidades em todo o centro-oeste do país". Trump também prometeu que os Estados Unidos "chegarão a Marte" antes do fim de seu eventual novo mandato.

O republicano venceu a disputa com Joe Biden na Carolina do Norte nas eleições de 2020, mas Kamala conta com os eleitores afro-americanos e os jovens para vencer nesse estado em novembro.