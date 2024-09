Israel faz ofensiva contra quartel-general central do Hezbollah

O porta-voz da IDF (sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel), Daniel Hagari, confirmou que foram feitos ataques precisos contra o quartel-general central do Hezbollah. Segundo ele, foi uma defesa aos ataques provocados pela força política e militar do Líbano.

Leia também: Diplomatas da ONU esvaziam assembleia durante fala de Netanyahu

De acordo com Hagari, o quartel foi construído sob prédios residenciais no coração de Dahieh, em Beirute, para usar o povo libanês como escudo humano.

“Israel está fazendo o que qualquer Estado soberano no mundo faria se tivesse uma organização terrorista que busca sua destruição em sua fronteira, tomando as ações necessárias para proteger nosso povo, para que as famílias israelenses possam viver em suas casas, com segurança.", declarou o porta-voz da IDF.

O ataque teria ocorrido pouco mais de uma hora após o discurso de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, na Assembleia-Geral da ONU.

Tensão entre territórios

Os ataques representam a grande escalada da tensão entre os territórios do Oriente Médio. A rápida escalada veio, principalmente, após explosões de pagers e de walkie-talkies de membros do grupo libanês, que teriam sido provocados por Israel. Hezbollah disparou 150 foguetes contra territórios israelenses em resposta.

Na sexta-feira (20/9), o Exército de Israel bombardeou Beirute, capital e maior cidade do Líbano, com o que foi considerado o maior ataque ao país desde o inicio da guerra em Gaza.

Com a intensificação dos bombardeios de Israel, desde segunda-feira (23/9), mais de 700 pessoas foram mortas. Entre as vítimas estão dois adolescentes brasileiros. As Nações Unidas declarou que 90.000 pessoas precisam deixar suas casas para fugir do conflito.

Israel diz que os ataques ao Hezbollah são resultados dos impedimentos que cidadãos israelenses, que moram ao norte do país — que faz fronteira com o Líbano — estão sofrendo com o grupo libanês para que não retornem às suas casas.

Hezbollah é um grupo extremista político e militar do Líbano, que surgiu na década de 1980 na invasão de Israel ao país. O grupo é aliado de Hamas, organização política e militar palestina. O conflito entre Israel e Hamas veio da disputa por territórios que, na antiguidade, foram ocupados por diversos povos, como hebreus e filisteus, que descendem de israelenses e palestinos.

Em outubro de 2023, Hamas lançou foguetes contra Israel e enviou dezenas de combatentes para invadir comunidades israelenses, o que resultou no início da guerra na Faixa de Gaza.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca