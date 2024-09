Grupo Hezbollah confirma morte do líder máximo Hassan Nasrallah

Aos 64 anos, Hassan Nasrallah era uma figura extremamente influente e respeitada no Líbano - (crédito: PATRICK BAZ / AFP)

O grupo islamista libanês Hezbollah confirmou, neste sábado (28/9), a morte do líder, Hassan Nasrallah, ocorrida em um ataque aéreo israelense na sexta-feira (27/9), que atingiu o subúrbio sul de Beirute, um bastião da organização pró-Irã.

No comunicado, o grupo afirmou "Sayed Hassan Nasrallah se uniu a seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos". A confirmação da morte Nasrallah de foi dada pelo movimento após 19 horas dos bombardeios de Israel contra seu quartel-general em um bairro densamente habitado na periferia sul da capital libanesa.



A confirmação veio horas após Israel anunciar que havia matato Nasrallah. Poucas horas antes, o Exército israelense divulgou a morte do líder do Hezbollah. "Hassan Nasrallah está morto", declarou Nadav Shoshani, uma fonte da Força de Defesa de Israel, na rede social X.

O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do Exército, comentou que a eliminação do chefe do Hamas torna o mundo "um lugar mais seguro". O Hamas, grupo islamista palestino, qualificou a morte de Nasrallah como um "ato terrorista covarde".

Aos 64 anos, Hassan Nasrallah era uma figura extremamente influente e respeitada no Líbano. Desde 1994, ele liderava o Hezbollah e costumava viver de forma discreta, realizando raras aparições públicas.

*Com informações da AFP

