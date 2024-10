EUA alertam para ataque do Irã com mísseis balísticos contra Israel

Uma nuvem de fumaça surge depois que mísseis foram disparados das baterias do sistema de defesa antimísseis Iron Dome de Israel para interceptar foguetes sobre a cidade de Acre, no norte - (crédito: Ahmad GHARABLI / AFP)

O Irã está prestes a realizar um ataque "iminente" com mísseis balísticos direcionados a Israel, relatou um alto funcionário do governo dos EUA. Ele fez essa advertência na terça-feira (1º/10) mencionando "consequências severas" se essa ofensiva se concretizar.

O oficial, que conversou com a Associated Press sem revelar sua identidade, afirmou que os EUA estão dando suporte ativo às medidas de defesa de Israel.

Esse alerta ocorre após o exército israelense ter solicitado à população que evacuasse cerca de duas dezenas de comunidades libanesas próximas à fronteira, poucas horas depois de anunciar o que classificou como operações terrestres limitadas contra o Hezbollah.

Ataques do exército israelense

Na noite de segunda-feira (30), horário do Brasil, o Exército de Israel divulgou que suas forças iniciaram "incursões terrestres seletivas" em várias cidades do sul do Líbano. Antes disso, foi anunciado que três localidades na fronteira norte foram designadas como “zonas militares fechadas”.

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques aéreos israelenses realizados na segunda-feira resultaram em 95 mortes.

Apesar do golpe significativo infligido ao Hezbollah com a eliminação de seu líder, Hassan Nasrallah, em um bombardeio na sexta-feira passada nos arredores de Beirute, autoridades israelenses alertaram que a luta contra o movimento alinhado ao Irã, que é um dos principais adversários de Israel, ainda está longe de terminar.

Um representante da segurança libanesa informou à AFP que, na noite de segunda-feira, Israel executou pelo menos seis bombardeios no subúrbio sul de Beirute, que é considerado um bastião do Hezbollah.

*Com informações da Agência Estado e Agence-France Press