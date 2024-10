Três crianças feridas, uma em estado grave, em ataque com faca na Suíça

Um homem de nacionalidade chinesa atacou com uma faca um grupo de crianças que iam para uma creche em Zurique nesta terça-feira (1º), deixando três feridos, informou a polícia local.

Uma criança "gravemente ferida" e dois meninos de cinco anos, com ferimentos menos graves, foram levados ao hospital, informou a polícia em comunicado.

Leia também: EUA alertam para ataque do Irã com mísseis balísticos contra Israel

O chinês de 23 anos foi preso e o motivo do ataque ainda é desconhecido.

Segundo as primeiras informações, a funcionária de uma creche levava o grupo para o estabelecimento, pouco depois do meio-dia, quando o homem "atacou as crianças com uma faca".

A mulher conseguiu, com a ajuda de um homem que estava no local, conter o agressor até a chegada das forças de segurança.