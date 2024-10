Irã inicia ataque e lança mísseis contra Israel

As Forças de Defesa de Israel confirmaram, nesta terça-feira (1º/10), que mísseis foram lançados do Irã em direção ao território israelense. Mais cedo, o Exército orientou que a população permanecesse perto de áreas protegidas em caso de ataque iraniano "em grande escala".

"A ameaça pode ser de grande alcance. Permaneça perto de uma zona protegida no momento do alarme. Se um alarme soar, permaneça na zona protegida", declarou o porta-voz militar, Daniel Hagari.

O Exército israelense também pontuou que o sistema de defesa aérea está detectando e interceptando ameaças onde for necessário e que alarmes podem ser acionados em áreas amplas. "É essencial seguir as instruções do Comando da Frente Interna. Vocês podem ouvir explosões, que podem ser resultado de interceptações ou impactos", afirmou o porta-Voz das Forças de Defesa de Israel.

Mais cedo, a Casa Branca alertou que o Irã estava prestes a realizar um ataque com mísseis balísticos direcionados a Israel. Um alto funcionário do governo dos EUA fez essa advertência mencionando "consequências severas" se essa ofensiva se concretizasse.

A escalada da tensão no Oriente Médio aumentou nas últimas semanas, depois que Israel bombardeou a Beirute, capital do Líbano, com o objetivo de eliminar o Hezbollah. Só na última segunda-feira 95 pessoas morreram no Líbano durante os conflitos.

O governo brasileiro anunciou que buscará os brasileiros que estão no Líbano através de uma operação de repatriação que deve começar até o final dessa semana.

Veja a íntegra da declaração do porta-Voz da IDF, o contra-Almirante Daniel Hagari:

"Queridos cidadãos,

Há pouco tempo, mísseis foram lançados do Irã em direção ao Estado de Israel. Solicitados que vocês permaneçam vigilantes e que sigam precisamente as instruções do Comando da Frente Interna.

Nos últimos minutos, o Comando da Frente Interna enviou mensagens para telefones celulares em certas áreas com instruções que salvam vidas, direcionando as pessoas a entrarem em espaços protegidos. Vocês devem chegar ao espaço protegido mais seguro nas suas proximidades. Ao ouvir uma sirene, entrem imediatamente em um espaço protegido e permaneçam lá até que novas instruções sejam dadas.

O sistema de defesa aérea está totalmente operacional, detectando e interceptando ameaças onde for necessário, até mesmo neste momento. No entanto, a defesa não é hermética e, por isso, é essencial seguir as instruções do Comando da Frente Interna. Vocês podem ouvir explosões, que podem ser resultado de interceptações ou impactos.

Devido à variedade de ameaças, alarmes podem ser acionados em áreas amplas. Mantenham-se atualizados sobre as instruções por meio das páginas oficiais do Comando da Frente Interna e do Porta-Voz da IDF.

Continuem agindo de forma responsável e mantendo a calma, como têm feito até agora, e certifiquem-se de seguir as diretrizes. Somos fortes e podemos lidar com este evento também.

A IDF está fazendo e continuará a fazer tudo o que for necessário para proteger os civis de Israel. A IDF está totalmente preparada para tanto defesa quanto ofensiva, com prontidão máxima.

Continuarei a fornecer atualizações sobre todos os desdobramentos."