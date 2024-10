Brasil deve repatriar 240 brasileiros que estão no Líbano até o fim de semana

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira informou que o o governo espera fazer o primeiro de voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano até o final desta semana. Na noite desta segunda-feira (30/09) o Itamaraty emitiu nota informando que o presidente Lula determinou o resgate dos brasileiros que estão no Líbano.

A operação será coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, e executada pelo Ministério da Defesa através da Força Aérea Brasileira. A comunidade brasileira no Líbano é de cerca de 20 mil pessoas.

Segundo Mauro Vieira, a expectativa é que até o final da semana mais de 200 brasileiros sejam repatriados em uma viagem que sairá de Beirute. "Acredito que até o final de semana já tenhamos o primeiro voo realizado. Nesse primeiro voo devem ser 230 ou 240 no máximo, que é a capacidade do avião, mas haverá outros conforme a necessidade", declarou Vieira em entrevista.

O ministro também afirmou que todos os brasileiros interessados em voltar ao Brasil já foram identificados através da embaixada do Brasil no Líbano e que "na medida do possível" todos serão resgatados, seguindo uma ordem de prioridade. "São todos os que manifestaram desejo, mas evidemente se dará prioridade. Às mulheres, pessoas de idade, mulheres grávidas, os que estejam doentes, crianças. Mas esse será o critério e vamos, na medida do possível, atender com rapidez a todos os brasileiros que se encontram lá" disse

O Líbano está sendo bombardeado por Israel desde a semana passada, em uma escala do conflito no Oriente Médio. Só na segunda-feira 95 pessoas morreram durante os bombardeios segundo o ministério da Saúde do Líbano. Israel realiza agora uma incursão terrestre para atacar o grupo Hezbollah. Em um aviso ao grupo rebelde, o primeiro-ministro de Israel afirmou que "Não há lugar no Oriente Médio que Israel não alcance".

Nota do Itamaraty sobre repatriação de brasileiros no Líbano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou a realização de voo de repatriação de brasileiros no Líbano. A operação, coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa, terá a data anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para o voo. O planejamento inicial da Força Aérea Brasileira prevê a decolagem do aeroporto de Beirute, que se encontra aberto. A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais.

