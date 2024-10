Furacão Milton dobra de tamanho em menos de 24 horas

Segundo dados mais recentes do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês), os ventos do furacão Milton seguem aumentando. Nesta quarta-feira (9/10), eles se estendem por cerca de 402 km a partir do centro, quando, na terça (8/10), a distância era de aproximadamente 169 km.

O aumento representa uma diferença de mais de 230 km na extensão dos ventos do furacão, considerado uma tempestade de grande intensidade pelo NHC.