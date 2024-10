Mãe de modelo encontrada morta em barco tenta trazer corpo para o Brasil

A mãe de Adriana Vieira, modelo brasileira que foi encontrada morta em um barco de Miami (Estados Unidos) em 21 de setembro, disse que corre contra o tempo para trazer o corpo da filha para o Brasil, além de repatriar o neto de 6 anos.

Em entrevista ao portal g1, Antonia Lourdes Leite do Nascimento afirmou que tem até o dia 21 de outubro para que consiga fazer o translado do corpo — quando se completa um mês da morte da modelo. Caso não consiga, o corpo será enterrado nos Estados Unidos ou pode ser cremado.

"Não posso deixar o corpo lá, não posso abandonar ela, e não admito que ela seja cremada, mesmo sabendo que o custo é menor. Eu não tenho renda, estou desempregada e, por isso, não consigo pagar pelo translado", disse Antonia. A família criou uma vaquinha para arrecadar R$ 70 mil para o translado, mas, por enquanto, só foram arrecadados R$ 1,5 mil.

Adriana Vieira modelo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O neto de 6 anos continua em Miami com uma babá. Segundo a mãe da modelo, ela procurou o Ministério das Relações Exteriores e a Defensoria Pública da União (DPU) para auxiliar na repatriação.

Em nota enviada ao Correio, a DPU informou que acompanha o caso e que o Ministério das Relações Exteriores está em contato com a família.

"A DPU intermedia a conversa e abriu procedimento interno para prestar assistência à família nos trâmites internacionais. A instituição tem empenhado esforços no sentido de auxiliar da melhor maneira possível, entretanto, a resolução mais rápida aos familiares seria procurar uma empresa privada para realizar o procedimento, que deve ser a prioridade no momento. Além do traslado, no mesmo procedimento, a DPU também pede a repatriação do filho da brasileira, menor de idade", completa a nota.

Adriana tinha 31 anos e morava nos Estados Unidos desde 2019. Ela foi encontrada em um barco após uma festa em Miami. De acordo com o jornal Miami New Times, a causa da morte teria sido afogamento, conforme um relatório de autópsia do Departamento Médico Legal de Miami-Dade.

A modelo era rapper, conhecida como Lady Rich Forever (Dama Rica para Sempre, em tradução livre), e tinha um perfil no Spotify com 10 músicas publicadas.

Em suas redes sociais, ostentava uma vida de luxo para seus 600 mil seguidores. Ela mostrava carros, barcos, hotéis, restaurantes e viagens pelos Estados Unidos.

Adriana mostrava ainda uma rotina de festas noturnas, com companhia de Tyga e Lil Baby, do cenário rap norte-americano.