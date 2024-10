Quem é a modelo brasileira encontrada morta em um barco nos EUA

A modelo brasileira Adriana Vieira foi encontrada morta em um barco após uma festa na Flórida, nos Estados Unidos, em 21 de setembro, de acordo com familiares e colegas.

A mãe e o irmão de Adriana publicaram uma nota nas redes sociais, na qual dizem não saber a causa do falecimento.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral de Miami, informou que está em contato com as autoridades locais e com os familiares da modelo. As informações são da CNN.

A modelo era rapper, conhecida como Lady Rich Forever (Dama Rica para Sempre, em tradução livre), e tinha um perfil no Spotify com dez músicas publicadas.

Em suas redes sociais, ostentava uma vida de luxo para seus 600 mil seguidores. Ela mostrava carros, barcos, hotéis, restaurantes e viagens pelos Estados Unidos.

Adriana mostrava ainda uma rotina de festas noturnas, com companhia de Tyga e Lil Baby, do cenário rap norte-americano.

A vítima também era mãe de uma criança de seis anos.