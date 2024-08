Casal é resgatado de afogamento após cair de jet ski no Lago Paranoá - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) resgatou um casal de afogamento após cair de jet ski, no Lago Paranoá, por volta das 16h30 deste sábado (10/8). A ocorrência foi no Setor de Hotéis e Turismo Norte.

Um jovem de 19 anos foi socorrido com sinais vitais estáveis, consciente e desorientado. Já a adolescente de 17 anos estava estável, consciente e orientada no momento do resgate.



Ambos foram atendidos e transportados na ambulância do CBMDF, acompanhados pela equipe médica do resgate aéreo da corporação, ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). O local ficou sob os cuidados da Capitania dos Portos.