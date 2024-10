"Mal sofreu duro golpe", diz Netanyahu sobre morte de líder do Hamas

Após confirmação nesta quinta-feira (17/10) da morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas, pelas Forças de Defesa de Israel, o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que "o mal sofreu um duro golpe".

"Hoje, o mal sofreu um duro golpe", disse Netanyahu em uma declaração em vídeo, segundo a Agência France-Press (AFP). "Sua eliminação é um marco importante na decadência do regime maligno do Hamas."

Netanyahu também frisou que a guerra "ainda não terminou" e informou que "sequestradores" devem libertar reféns israelenses se quiserem salvar as próprias vidas. Ele fez apelo a palestinos em Gaza: "Quem depuser suas armas e devolver nossos reféns, garantiremos que sua vida será preservada".

A fala reforça comunicado do presidente de Israel, Isaac Herzog, que, logo após o anúncio da morte de Sinwar, pediu que os reféns retidos há mais de um ano em Gaza fossem liberados:

"Agora, mais do que nunca, devemos agir por todos os meios possíveis para trazer de volta os 101 reféns que ainda estão retidos em condições horríveis pelos terroristas do Hamas em Gaza", afirmou Herzog em publicação na rede social X.

I commend the Israel Defense Forces, the Shin Bet, and the security services for eliminating the arch-terrorist Yahya Sinwar. Sinwar, the mastermind behind the deadly October 7th attack, has for years been responsible for heinous acts of terrorism against Israeli civilians,…