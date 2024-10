Drone flagrou os últimos momentos de Yahya Sinwar, líder do Hamas

Yahya Sinwar, líder do Hamas, aparece ferido e com o rosto coberto, em prédio de Rafah - (crédito: IDF)

Horas depois da confirmação da morte de Yahya Sinwar, líder do grupo terrorista Hamas, as Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram um vídeo que mostra os últimos momentos do mentor do massacre de 7 de outubro de 2023. Nas imagens, feitas na tarde de quarta-feira (16/10), um drone das IDF penetra o segundo andar de um prédio em ruínas, no bairro de Tel Sultan, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, pouco depois de o local ser atingido por um tanque.

A câmera do aparelho perscruta a sala empoeirada e se foca em Sinwar, ferido e sentado em um sofá. Ele aparece com o rosto coberto por uma espécie de turbante. O terrorista pega um pedaço de pau e arremessa em direção ao drone. Em questão de minutos, Sinwar é morto por disparos de um tanque. Na manhã desta quinta-feira (17/10), um dia após os combates, um novo drone fez imagens do corpo e as autoridades confirmaram tratar-se do líder do Hamas. Veja o vídeo feito pelo drone pouco antes da eliminação de Sinwar.