Projeto leva às escolas apresentação especial sobre consciência negra

O espetáculo será apresentado a alunos do ensino básico, fundamental e médio - (crédito: Divulgação / Nilton dos Anjos)

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade — Mestre Cobra realizará, a partir do dia 22 de outubro até o dia 5 de dezembro, a 15ª edição do espetáculo Quilombos da liberdade — Consciência Negra em escolas públicas do DF. Além de valorizar a produção artística da capital federal, a apresentação se aprofunda nas raízes afro-brasileiras.

Quilombos da liberdade — Consciência Negra faz parte do Projeto Quilombo nas Escolas, que aborda manifestações culturais por meio dos valores e ensinamentos das raízes afro-brasileiras da Capoeira. A iniciativa contemplará escolas, de nível básico, fundamental e médio, do Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Guará, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Taguatinga e Gama.

Em seis atos, quinze artistas vão explorar o universo da capoeira, sob o ritmo de instrumentos seguidos por cantos e agradecimentos. Durante as apresentações, os mestres e tutores vão trazer narrativas de cunho histórico e de experiências pessoais relativas ao poder transformador da capoeira em suas vidas.

